Il Signore degli Anelli, in arrivo un nuovo MMORPG

Athlon Games – sussidiaria del publisher cinese Leyou Technologies, proprietario anche di Digital Extremes (autori di Warframe) – ha fatto sapere di essere alle prese con un nuovo videogioco online free-to-play basato sull’universo de Il Signore degli Anelli.

Al momento le informazioni sul titolo sono ancora molto limitate, ad eccezione del fatto che sarà ambientato nella Terra di Mezzo prima degli eventi della trilogia de Il Signore degli Anelli e che arriverà su Pc e console in un futuro non meglio precisato. Il titolo, evidentemente un MMORPG, è stato presentato da Athlon come un’esperienza tripla A (ciò che in gergo videoludico rappresenta il meglio) che permetterà ai giocatori di incontrare terre, persone e creature mai viste prima.

A sviluppare il gioco non sarà però direttamente Athlon, ma uno sviluppatore esterno, ma al momento non ci sono dettagli in merito. Leyou Technologies ha sottolineato che la decisione di occuparsi di un nuovo titolo de Il Signore degli Anelli è arrivata in seguito al rinnovato interesse per questa IP, sottintendendo ovviamente la futura serie tv che verrà realizzata da Amazon Studios con investimento monstre di 5 miliardi di dollari e che dovrebbe esordire nel 2021.

Ricordiamo però che esiste già sul mercato un MMORPG free-to-play, Il Signore degli Anelli Online, lanciato nel 2007 da Turbine e attualmente curato da Standing Stone.