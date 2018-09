Instagram potrebbe lanciare un’app per lo shopping

Marco Locatelli,

Instagram starebbe lavorando ad una nuova applicazione indipendente dedicata allo shopping. L’app, che potrebbe chiamarsi IG Shopping, permetterà agli utenti di sfogliare le collezioni di articoli dei venditori seguiti e di acquistarli direttamente.

A renderlo noto The Verge: al momento la notizia non è infatti ancora ufficiale e Instagram non ha voluto commentare l’indiscrezione. Per ora ancora non è chiaro quando questa nuova app verrà resa disponibile sui vari store digitali, e, sempre secondo la fonte di The Verge, è ancora in fase di sviluppo (e potrebbe persino venire cancellata prima di vedere la luce).

Secondo fonti vicine ad Instagram, tuttavia, il social network delle fotografie ha nel suo piano espansionistico l’ingresso nel mondo dell’e-commerce e un’app di questo tipo potrebbe essere molto credibile se si pensa che oltre 25 milioni di aziende nel mondo hanno un loro account Instagram e 2 milioni di loro sono inserzionisti. A ciò si aggiunge il fatto che quattro utenti su cinque seguono almeno un’azienda.

Esistono già società che vendono strumenti aziendali per chi ha un profilo business, ad esempio Four Sixty che offre alle aziende servizi come gallerie fotografiche acquistabili, moderazione dei contenuti, pianificazione degli orari e altro ancora. Con una soluzione come IG Shopping verrebbe fatto un ulteriore passo in avanti, ovviamente.

Ricordiamo che Instagram ha testato la funzionalità per lo shopping a novembre 2016 e lo ha reso poi disponibile a tutti nel marzo dello scorso anno. Su Instagram le aziende possono già infatti taggare post con singoli prodotti permettendo agli utenti di acquistare direttamente dalle foto e dalle storie.

Ricordiamo che, qualora lo Shopping diventasse un’applicazione standalone, non sarebbe la prima volta che Instagram rende indipendente una sua feature: la società ha già fatto lo stesso con il servizio di messaggistica Direct e con la piattaforma di video IGTV.