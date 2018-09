Kena Casa disponibile in tutta Italia

Filippo Vendrame,

Kena Casa, il servizio di connettività wireless per la casa di Kena Mobile, adesso è attivabile in tutta Italia, previa verifica dell’effettiva disponibilità del servizio. Trattasi di una novità molto importante in quanto questo servizio di connettività wireless era stato lanciato in via sperimentale solamente all’interno di un ristretto numero di regioni. Tuttavia, sebbene Kena Casa sia attivabile in tutta Italia, il servizio rimane ancora sperimentale.

Kena Casa, si ricorda, offre connettività sino a a 30 Mbps in download e sino a 3 Mbps in upload e punta ad essere un’alternativa alla classica soluzione di connettività di rete fissa, soprattutto laddove la banda larga non arriva. Sebbene il servizio sia offerto dall’operatore virtuale di TIM, Kena Casa non sfrutta la sua rete mobile. Kena Mobile, infatti, sfrutta una rete FWA (Fixed Wireless Access) di tipo LTE-TDD che utilizza frequenze tra i 3,4 e i 3,6 GHz. Il partner tecnico di questo servizio non è, dunque, TIM, ma bensì Linkem. Dunque, Kena Mobile utilizzerà la rete di Linkem per offrire connettività dati ai suoi clienti.

Kena Mobile può, quindi, essere considerato anche una sorta di operatore virtuale di Linkem per i servizi wireless casalinghi.

Kena Casa prevede un costo di 24,90 euro comprensivo anche del modem e dell’eventuale installazione di un’antenna esterna dove il livello di copertura è inferiore. Il contratto prevede una durata minima di 24 mesi. I clienti Kena Mobile con attiva una tariffa da almeno 5 euro al mese possono accedere alla promozione Kena Casa Promo che permette di attivare il servizio di connettività casalinga wireless a 19,90 euro al mese.

Maggiori dettagli sul servizio Kena Casa sono disponibili direttamente all’interno del sito ufficiale di Kena Mobile.