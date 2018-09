Kena Mobile tenta i vecchi clienti con Kena Summer

Filippo Vendrame,

Kena Mobile prova a tentare i suoi vecchi clienti passati, nel frattempo, verso altri operatori, attraverso la tariffa speciale Kena Summer. Trattasi di un’offerta speciale “winback”, cioè pensata solamente per un preciso target di clientela. Nello specifico, la promozione è dedicata agli ex clienti che avevano lasciato l’assenso ad essere ricontattati per eventuali nuove offerte commerciali.

Kena Summer prevede 1500 minuti di chiamate nazionali verso tutti, 30 SMS verso tutti e ben 50GB di Internet. Il tutto al vantaggioso prezzo di 5,90 euro al mese con 8 euro di costi di attivazione. Il costo della nuova SIM è di 5 euro. Kena Summer non è nuova nel panorama delle offerte dell’operatore virtuale di TIM. Tuttavia, questa particolare variante “winback” prevede un costo inferiore rispetto a quello canonico disponibile per tutti gli altri clienti. L’offerta potrà essere attivata entro e non oltre il prossimo 15 settembre da tutti gli ex clienti Kena Mobile che riceveranno l’SMS pubblicitario.

Chi riceverà la comunicazione dell’offerta dovrà, dunque, recarsi in un punto vendita Kena Mobile per attivare questa speciale tariffa. L’offerta non è attivabile online e nemmeno su di un altro numero Kena Mobile. Il traffico dati incluso è utilizzabile solamente sotto rete 3G. Tuttavia, entro la fine del mese di settembre Kena Mobile dovrebbe concedere a tutti i suoi clienti la possibilità di accedere anche alla rete 4G. In tal ottica, Kena Summer diventerebbe ancora più interessante vista la quantità elevata di traffico dati che mette a disposizione.

In caso di extrasoglia di minuti e SMS, Kena Mobile applicherà le condizioni tariffarie del Piano Base Kena.