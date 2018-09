Nubia Z18, top di gamma con notch e 8 GB di RAM

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese aveva già presentato la versione mini all’inizio di aprile e ora ha svelato il top di gamma nubia Z18, il primo smartphone della serie con un notch nella parte superiore dello schermo. Oltre al design è stata particolarmente curata la qualità costruttiva. La dotazione hardware è ovviamente di fascia alta e all’altezza di quella offerta dai principali concorrenti.

Il nubia Z18 possiede un telaio in alluminio (frame) e vetro (cover), materiali utilizzati da quasi tutti i produttori per i loro smartphone più costosi. Anche questo nuovo dispositivo segue il trend attuale in termini di design. In particolare, il piccolo foro per la fotocamera creato nel display ricorda chiaramente uno dei primi smartphone dotato di notch, ovvero Essential Phone. Nella parte inferiore è ancora presente una cornice, ma lo spessore è ridotto al minimo. Ciò ha permesso di ottenere uno screen-to-body ratio del 91,8%. Lo schermo da 5,99 pollici, protetto dal Gorilla Glass 3, ha una risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel) e un rapporto di aspetto 18:9.

La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 845, affiancato da 6 o 8 GB di RAM e 64 0 128 GB di memoria flash. Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 16 e 24 megapixel, abbinati entrambi ad un obiettivo con apertura f/1.6. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 8 megapixel. Tra le funzionalità IA spiccano il riconoscimento automatico della scena e il Face Unlock.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali, audio DTS e porta USB Type-C. La batteria ha una capacità di 3.450 mAh e supporta la ricarica rapida Quick Charge 4. Il sistema operativo è Android 8.0 Oreo con interfaccia nubia UI 6. Lo smartphone sarà disponibile dall’11 settembre in due colori: Midnight Black e Nebula Red. I prezzi sono 2.799 yuan (6GB+64GB) e 3.299 yuan (8GB+128GB), corrispondenti a circa 354 e 417 euro al cambio attuale. Non è noto se è quando verrà distribuito in Europa.