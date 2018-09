Skype, arriva la registrazione delle chiamate

Filippo Vendrame,

Skype ha, finalmente, introdotto ufficialmente la possibilità di registrare le chiamate. Lo scorso luglio, Skype aveva annunciato l’imminente arrivo di questa nuova ed interessante funzionalità per il suo client di comunicazione, ma solamente adesso è disponibile per tutti o meglio per quasi tutti visto che questa novità non è disponibile all’interno dell’applicazione universale di Windows 10. Tutti coloro che utilizzano l’ultima declinazione del sistema operativo di Microsoft dovranno pazientare ancora un po’ di tempo.

La registrazione delle chiamate è, dunque, disponibile su iOS, Android e sul client desktop di Skype. Trattasi della prima volta che Skype offre una funzionalità simile ai suoi utenti. Utilizzare questa novità è davvero molto semplice. Per avviare la registrazione della conversazione è sufficiente cliccare sul pulsante + presente in basso a destra durante la chiamata e scegliere l’opzione dedicata. Vale la pena evidenziare che la registrazione non riguarda solo l’audio ma anche il video in caso di videochiamata compresa l’eventuale condivisione dello schermo. Nessun problema per quanto concerne la privacy. Tutti coloro che stanno partecipando alla conversazione saranno avvisati attraverso una notifica che è stata avviata la registrazione.

La registrazione della conversazione non avviene in locale ma tutta sul cloud. Al termine, i partecipanti potranno scaricarla e salvarla sui loro dispositivi. La registrazione rimarrà disponibile per 30 giorni e poi sarà eliminata in maniera permanente dai server di Microsoft.

La registrazione delle chiamate è solo l’ultimo sforzo della casa di Redmond nel voler migliorare sensibilmente la qualità di Skype. Microsoft, infatti, ha già annunciato un completo cambio di look per l’app per renderla più semplice e facile da utilizzare e sta pianificando di introdurre alcune ulteriori novità come le conferme di lettura.