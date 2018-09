Luca Colantuoni,

Il gigante dell’e-commerce ha annunciato la versione 2018 del suo Fire HD 8. Il nuovo modello non presenta differenze estetiche rispetto al Fire HD 8 (2017), quindi Amazon non ha ancora ridotto lo spessore delle cornici. In realtà anche le novità hardware sono limitate esclusivamente alla fotocamera frontale. Solo negli Stati Uniti è disponibile la modalità Alexa hands-free.

Il tablet possiede il tradizionale telaio in policarbonato che garantisce una buona resistenza ai graffi e alle cadute. Lo schermo IPS ha una diagonale di 8 pollici e una risoluzione HD (1280×800 pixel). La dotazione hardware comprende un processore quad core a 1,3 GHz (probabilmente lo stesso Mediatek MT8163 del modello 2017), affiancato da 1,5 GB di RAM e 16/32 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 400 GB. Gli utenti possono tuttavia sfruttare l’archiviazione illimitata e gratuita nel cloud per tutti i contenuti Amazon e le foto scattate con il tablet.

Amazon ha incrementato la risoluzione della fotocamera frontale da VGA a 2 megapixel, in modo da migliorare la qualità degli scatti e consentire la registrazione video a 720p. Anche la fotocamera posteriore ha un sensore da 2 megapixel. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n dual band e Bluetooth. Sono inoltre presenti altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos, jack audio da 3,5 millimetri e porta micro USB.

La batteria offre fino a 10 ore di autonomia (lettura, navigazione sul web, video e musica). Il nuovo Fire HD 8 (colore nero) può essere già ordinato, ma verrà consegnato a partire dal 4 ottobre. I prezzi sono 99,99 euro (16 GB) e 119,99 euro (32 GB). Per eliminare le “offerte speciali” dal lock screen è necessario aggiungere altri 15 euro. Negli Stati Uniti è disponibile anche la Kids Edition (129,99 dollari) con bumper in gomma e un anno di FreeTime Unlimited.