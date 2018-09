Call of Duty: Black Ops 4, la mappa di Blackout

Marco Locatelli,

Per la prima volta in assoluto nella storia di Call of Duty, il prossimo capitolo Call of Duty: Black Ops 4 avrà una modalità di gioco battle royale dal nome “Blackout“. La notizia è ormai risaputa da diverso tempo, quello che invece ancora non si conosce è la dimensione e l’aspetto della mappa (vedi in fondo all’articolo) che ospiterà questa nuova opzione di gioco. Almeno fino ad oggi.

Activision e Treyarch nella giornata di oggi hanno infatti svelato la mappa completa di Blackout, che sarà divisa in aree con 13 scenari molto differenti fra loro e ispirati a location storiche del franchise come Nuketown, Turbine e Firing Rage (chi ha giocato ai vecchi capitoli della serie si sentirà a “casa”). Interessante anche la presenza degli zombie, che saranno parte attiva dell’esperienza battle royale e potrebbero addirittura rivelarsi un’arma in più per il giocatore. Inoltre saranno disponibili anche veicoli terrestri, acquatici e aerei.

E il numero di giocatori? Gameinformer ha recentemente rivelato che nella beta della nuova modalità Blackout di Call of Duty: Black Ops 4 fino a 80 giocatori alla volta potranno scendere in campo, ma nella versione definitiva il numero potrebbe anche salire. Sembra infatti che questo potrebbe arrivare a 100 giocatori, che poi sarebbe lo stesso numero di altri titoli battle royale come Fortnite e PUBG.

Per restare al passo coi tempi anche il rivale storico della serie bellica Activision, Battlefield, proporrà nel suo prossimo capitolo – Battlefield V – una modalità battle royal che avrà simultaneamente sulla mappa fino a 65 giocatori. Sarà dunque una sfida a quattro: i nuovi Call of Duty, Battlefield e i “veterani” Fortnite e PUBG.

Ricordiamo che il 10 settembre la beta di Blackout sarà disponibile su PlayStation 4, in anticipo rispetto alle altre piattaforme Pc e Xbox One che la riceveranno, invece, il 14 settembre. Il gioco completo Call of Duty: Black Ops 4 arriverà sugli scaffali dei negozi a partire dal 12 di ottobre, per PlayStation 4, Xbox One e PC.