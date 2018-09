eBay autentica gli orologi di lusso

Filippo Vendrame,

eBay ha deciso di autenticare gli orologi di lusso presenti in vendita all’interno della sua piattaforma per lottare contro il fenomeno della contraffazione che colpisce prevalentemente gli oggetti di lusso. Il colosso delle aste online ha, quindi, deciso di lanciare un programma ideato per consentire ai suoi utenti di poter acquistare orologi di lusso in tutta sicurezza. Per ottenere questo risultato, dei venditori esperti verificano attentamente l’autenticità di un oggetto prima di metterlo in vendita in modo da garantire che sia autentico. Il programma “Autenticato eBay” è gratuito per gli acquirenti. Trattasi, dunque, di un’ottima notizia per tutti coloro che intendono acquistare orologi di lusso su eBay di brand come Audemars Piguet, Breitling, Patek Philippe e Rolex.

Per facilitare gli utenti nel riconoscere gli orologi che hanno passato la verifica di autenticità, eBay ha fatto sapere che la pagina dell’inserzione di ogni oggetto incluso nel programma sarà contrassegnata dalla dicitura “Autenticità verificata“. La certificazione degli orologi di lusso avviene in maniera molto semplice. I venditori esperti esaminano l’autenticità degli oggetti messi in vendita. Nel caso in questione, un orologio è definito “autentico” in base al programma Autenticità verificata quando è nel suo stato originale, così come inizialmente commercializzato dal rispettivo produttore. Inoltre, se l’orologio ha subito modifiche, un orologio è considerato autentico solo in uno dei seguenti casi: se le modifiche apportate sono limitate a sostituzioni del vetro, della corona, eventuali viti e/o del cinturino con componenti del segmento post vendita del marchio stesso o di una terza parte, oppure se eventuali modifiche sono state apportate dal marchio stesso o da una terza parte autorizzata dal marchio.

Nel caso ci fossero ancora dubbi sull’autenticità dell’orologio nonostante la sua certificazione, l’utente potrà spedire l’oggetto ad eBay che lo farà verificare da un esperto indipendente. Se non sarà possibile verificare l’autenticità, l’utente sarà completamente rimborsato.

Per il momento, il programma è limitato agli orologi di lusso dei marchi leader del settore. In futuro, eBay espanderà il servizio ad altri marchi e categorie di prodotti.