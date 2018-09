Iliad: chiamate e SMS illimitati e 50GB a 7,99€

Filippo Vendrame,

Iliad ha lanciato una nuova tariffa se possibile ancora più interessante delle precedenti. L’operatore francese, infatti, ha deciso di offrire chiamate illimitate, SMS illimitati e ben 50 GB di traffico Internet 4G al prezzo di 7,99 euro. L’offerta, però, sarà valida solamente per i primi 500 mila sottoscrittori. Questa nuova tariffa speciale è stata lanciata per festeggiare il traguardo dei due milioni di utenti raggiunti in appena 100 giorni. Nello specifico, questa nuova tariffa di Iliad offre anche minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni all’estero (su fisso o mobile), nessun vincolo con prezzo garantito per sempre e numerosi servizi aggiuntivi a costo zero come la segreteria telefonica, il servizio hotspot, l’avviso di chiamata e tanto altro.

Per quanto riguarda l’utilizzo della SIM in roaming in Europa, i clienti di Iliad potranno disporre senza limiti del traffico voce e degli SMS. Per quanto riguarda i dati, potranno sfruttare 4GB di traffico Internet. La nuova offerta di Iliad è già sottoscrivibile sia online che attraverso i Simbox o gli store ufficiali dell’operatore. Si ricorda, inoltre, che acquistando una nuova SIM, i clienti dovranno pagare 9,99 euro una tantum come costi di attivazione. Rimane, comunque, ancora disponibile la precedente offerta tariffaria da 6,99 euro al mese che si differenzia solamente per un minor quantitativo di traffico dati a disposizione (40 GB). La tariffa iniziale di Iliad, invece, non è più attivabile già da alcune settimane.

L’operatore francese, dunque, forte della sua partenza decisamente sprint, prova a dare un ulteriore scossone al mercato della telefonia mobile in Italia con una nuova offerta tariffaria davvero molto golosa che potrà attirare soprattutto coloro che fanno un largo utilizzo dei dati in mobilità.

Inoltre, un quantitativo così elevato di traffico Internet permette di fare a meno anche delle chiavette Internet con un ulteriore piano attivo, trasformando lo smartphone in un modem 4G grazie alla funzione hotspot. In questo modo, Iliad permette ai suoi clienti di poter risparmiare soldi in ulteriori abbonamenti.

Maggiori informazioni sull’offerta direttamente all’interno del sito di Iliad.