Instagram, una guida per genitori

Dopo aver lanciato una nuova funzionalità che consente agli utenti di analizzare e monitorare quanto tempo hanno trascorso in app, Instagram ha appena pubblicato una nuova guida specificatamente ideata per i genitori, per far comprendere loro i modi migliori per aiutare i propri figli a usare il social media in modo responsabile.

«Sappiamo che molti genitori e tutori pensano a quello che fanno i loro ragazzi online, e sentiamo una grande responsabilità nel far sì che Instagram sia un posto positivo in cui collegarsi e condividere. Ecco perché abbiamo creato A Parent’s Guide, una nuova risorsa per i genitori con adolescenti che usano Instagram», spiega l’azienda in un post diramato sul blog ufficiale. La guida è scritta principalmente per i genitori che potrebbero non avere già familiarità con Instagram, concentrandosi su tre elementi chiave che ogni mamma e papà con figli adolescenti dovrebbero conoscere e gestire: privacy, commenti e tempo trascorso.

L’aspetto dedicato alla privacy è piuttosto semplice e si concentra su chi può vedere un account Instagram e interagire con esso, dunque sulla differenza tra account pubblici e privati. La seconda opzione spiega come scegliere chi può commentare i post, come rimuovere completamente un commento, impedire a persone specifiche di visualizzare o pubblicare commenti, segnalare commenti offensivi e filtrate automaticamente quelli che Instagram ritiene potenzialmente offensivi. Infine, gli strumenti dedicati al tempo speso in app mostrano quanti minuti e ore si trascorrono su Instagram, con dettagli specifici sulla settimana appena trascorsa. È poi possibile impostare promemoria quando si supera un certo limite di tempo (preimpostato) e silenziare le notifiche per un certo periodo di tempo.

La guida per genitori di Instagram è stata realizzata in collaborazione con National PTA, Scholastic, ConnectSafely, National Alliance for Mental Illness (NAMI), National Eating Disorder Association (NEDA), GLSEN, Yale Center for Emotional Intelligence, PFLAG, Boys & Girls Clubs of America, Girl Scouts of the USA, e PACER’s National Bullying Prevention Center. Include un comodo glossario per genitori che aiuta loro a comprendere termini comuni online, tra cui feed, IGTV, Storie, blocco e molto altro.