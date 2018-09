iPhone per promuovere il Pixel 2: ilarità in Rete

Marco Grigis,

Un piccolo intoppo per Google genera ilarità in Rete, in particolare sui social network. È quanto accade a seguito della pubblicazione di un tweet promozionale per il mercato indiano, volto a illustrare le qualità fotografiche del Pixel 2 XL del gruppo, in attesa del lancio dei nuovi modelli fra qualche settimana. Il messaggio in questione, contenente alcuni scatti effettuati con il device, è stato infatti pubblicato sfruttando un iPhone.

L’imprevisto è balzato all’attenzione dei social network quando Marquess Brownlee, un noto youtuber e tester di prodotti informatici, ha analizzato i dettagli del tweet in questione. Anushka Sharma, una famosa attrice di Bollywood, pare abbia infatti stretto una partnership con Google per la promozione dei Pixel 2 XL: armata di smartphone, ha quindi condiviso su Twitter due teneri scatti effettuati con il device di Big G, usando però un iPhone per la sua pubblicazione. Un errore che ricorda da vicino quello che vide protagonista Alicia Keys qualche anno fa, quando alcuni commenti su Twitter relativi a BlackBerry apparvero scritti da un iPhone, pronto a generare ilarità online.

Non voglio nemmeno sapere perché accade di continuo, ma è divertente

Così ha commentato lo youtuber allegando uno screenshot del messaggio dell’attrice, dove si nota in modo più che evidente la didascalia “via Twitter per iPhone”. La condivisione social è stata poi cancellata, ma altri utenti hanno trovato interventi della medesima campagna sempre pubblicati tramite lo smartphone di Cupertino. Non è però tutto, poiché i successivi tweet hanno riportato la dicitura “Twitter Web Client”, un fatto che ha spinto ulteriormente gli utenti a commentare, chiedendo alla protagonista dell’intoppo se fosse così difficile installare l’applicazione del microblogging sul Pixel 2 XL.

Google non ha commentato ufficialmente la vicenda, così come la stessa attrice bollywoodiana. Nel frattempo, gli screenshot sono divenuti virali: chissà che, seppur con mezzi diversi rispetto a quelli inizialmente sperati, la promozione sul Pixel 2 XL non abbia avuto comunque successo, considerato il grande passaparola.