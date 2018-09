iRobot Roomba i7+, il robot che si svuota da solo

Floriana Giambarresi,

Ricordare di pulire i pavimenti potrebbe essere solo un ricordo: iRobot ha presentato un nuovo innovativo robot aspirapolvere denominato iRobot Roomba i7+ capace di svuotare il sacco della spazzatura da solo e di eseguire una pulizia mirata dei pavimenti semplicemente tramite comando vocale. È appena stato presentato in via ufficiale e sarà a breve disponibile sul mercato.

iRobot Roomba i7+ è il robot per pulire i pavimenti più ambizioso mai visto finora, anche se il più costoso di sempre: non solo si limita a raccogliere lo sporco in casa per settimane in totale autonomia, ma si svuota anche da solo, senza bisogno che l’utente faccia nulla. Questo è possibile grazie a CleanBase, un ingranaggio chiave e innovativo: al termine di ogni ciclo di pulizia, il robot torna alla sua base dove deposita lo sporco senza disperderlo nell’aria. E ha spazio per ben 30 litri di polvere, l’equivalente di circa 30 cicli di pulizia dei pavimenti. Ciò significa che le persone in casa dovranno svuotare la base solo una volta al mese, utilizzando il robot ogni giorno.

Il nuovissimo Roomba è pensato dunque per essere più facile da gestire rispetto a qualsiasi iRobot visto in passato. Come alcuni modelli precedenti, iRobot Roomba i7+ si connette all’app Roomba e può anche sincronizzarsi con i più diffusi assistenti vocali virtuali, tra cui Alexa di Amazon, per pianificare le pulizie tramite la voce o avviarlo direttamente. Può anche calcolare automaticamente la pianta di una casa e permettere all’utente di etichettarne le singole zone, così da chiedere ad esempio “Alexa, chiedi a Roomba di pulire solo la cucina” e fare solo questo. Alcune stanze – come la cucina – richiedono infatti spesso più attenzione di una pulizia settimanale pertanto questa funzione può far comodo.

Rumoroso come un’aspirapolvere tradizionale, iRobot Roomba i7+ è già in arrivo sul mercato dove sarà disponibile a partire dal 12 settembre: il robot con CleanBase avrà un prezzo di 949 dollari ma i due pezzi saranno anche venduti separatamente rispettivamente a 699 dollari e 299 dollari. I sacchetti aggiuntivi potranno essere acquistati a 14,99 dollari cadauno.