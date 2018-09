Logitech Crayon disponibile per tutti

Marco Grigis,

Arriva in Italia Logitech Crayon, la penna digitale per i classici iPad presentata la scorsa primavera, in occasione della presentazione del tablet di sesta generazione. Un prodotto specificatamente progettato in base alle caratteristiche dell’iDevice di Cupertino, pronto a rappresentare una soluzione alternativa e più economica ad Apple Pencil.

Così come già accennato, Logitech Crayon è stata presentata agli studenti la scorsa primavera, in concomitanza con l’arrivo sul mercato di iPad 2018, l’economico e versatile tablet di Cupertino. Ora la penna digitale è disponibile per tutti, così come la stessa società ha confermato in un comunicato stampa. Michele Hermann, Vice Presidente della sezione Mobility di Logitech, ha infatti così commentato:

Presentato per la prima volta agli studenti come strumento intuitivo e versatile per l’utilizzo scolastico, siamo entusiasti di annunciare che Logitech Crayon, la nostra prima penna digitale, è ora disponibile per tutti. Da oggi creatori, sognatori e studenti potranno esprimersi e creare innumerevoli progetti in modo più semplice utilizzando i nuovi iPad di quinta e sesta generazione. Logitech Crayon lavora in sintonia con le nuove generazioni di iPad e con le più intelligenti applicazioni per la creatività di App Store. Crayon è lo strumento perfetto per chiunque voglia esprimere il proprio estro artistico.

Crayon, disponibile da ottobre a un prezzo di 69.99 euro, permette di scrivere direttamente sugli schermi degli iPad di quinta e sesta generazione, garantendo un’autonomia di ben 7 ore. La punta della penna permette di regolare automaticamente l’ampiezza del tratto, a seconda dell’inclinazione della stessa, mentre non è incluso un sistema di rilevazione della forza di pressione, come invece avviene per Apple Pencil.

Poiché progettata per iPad, sfruttando le tecnologie tipiche di Apple Pencil, Crayon rappresenta un abbinamento ideale con il tablet di Cupertino, capace di garantire fluidità del tratto, scorrevolezza e grande precisione. Uno strumento adatto a tutti, dallo studente pronto a prendere appunti digitali all’artista, proposto a un prezzo del tutto concorrenziale.