Oculus Rift, da ora app e giochi da HTC Viveport

Floriana Giambarresi,

HTC Viveport apre le sue porte ai possessori di Oculus Rift: ciò significa che chi dispone del visore per la realtà virtuale dell’azienda di proprietà Facebook può ora iniziare a comprare e scaricare app e giochi dallo store virtuale di HTC.

Gli utenti di Oculus Rift hanno già la possibilità di acquistare contenuti dai negozi online di Steam e Oculus, ma la novità in questione offre loro più opzioni per navigare e luoghi per decidere in cosa spendere il proprio denaro. HTC rileva che Viveport offre attualmente oltre 1.400 titoli di realtà virtuale con 500 di questi disponibili tramite il suo servizio di abbonamento mensile (8,99 dollari al mese), tuttavia al momento solo 200 app e giochi sono testati per funzionare con Oculus Rift.

Vi è anche una prova di 14 giorni per i nuovi account Viveport Subscription: a oggi fino al 16 settembre, i proprietari di Rift e Vive possono usufruire della promozione Best in Both Worlds per ottenere titoli gratuiti aggiuntivi da conservare per sempre. Tra questi, in base al piano sottoscritto, vi sono Shooty Fruity, Everest VR, Final Soccer VR e Guns’n’Stories: Bulletproof VR.

Se inizialmente Viveport era visto da HTC come un elemento di differenziazione, come un modo per incrementare le vendite del suo visore HTC Vive fornendo un’importante scelta di app e giochi in realtà virtuale, adesso l’azienda produttrice si dimostra interessata a espandere la sua offerta nella speranza di generare entrate aggiuntive dai proprietari di un Oculus Rift.