Parrot Anafi Work e eBee X, droni per il lavoro

Filippo Vendrame,

Parrot ha annunciato i droni Anafi Work e eBee X. Trattasi di modelli speciali pensati per l’utilizzo professionale in precisi ambiti lavorativi. Anafi Work, nello specifico, è sostanzialmente una variante del drone consumer Anafi presentato pochi mesi fa dalla società francese. Dal punto di vista tecnico, Anafi Work è identico alla variante consumer. Anche l’app di gestione, FreeFlight 6, è la stessa del modello in vendita nei centri commerciali.

Quello che include in più questo drone per uso lavorativo è la presenza di un abbonamento di un anno a Pix4Dmodel, suite che permette di creare modelli 3D degli edifici, partendo dalle immagini scattate. Inoltre, nella confezione di vendita sono presenti anche 4 batterie ed una borsa di trasporto impermeabile. Il nuovo Parrot Anafi Work è, dunque, un drone pensato espressamente per i professionisti e le aziende che devono effettuare ispezioni degli edifici.Questo particolare modello del drone Anafi presenta un prezzo, in Francia, di 1099 euro IVA esclusa.

Parrot Anafi Work[/caption]

Parrot eBee X, invece, è un drone ad ala fissa pensato per la sorveglianza, la mappatura, la topografia e molto altro ancora. Dispone di un’apertura alare di ben 116 cm e pesa appena 1.4 Kg. Sfruttando la modalità di volo “Endurance Extension” è possibile prolungare l’autonomia da 59 minuti a ben 90 minuti di volo. Il radiocomando garantisce un range d’azione di 3 Km. Inoltre, grazie alla presenza del GPS RTK/PKK, il drone eBee X garantisce accuratezza assoluta orizzontale/verticale fino a 3 cm. Inoltre, questo drone ad ala fissa può portare diversi tipi di payload per poterlo adattare ai più svariati usi lavorativi.

Il prezzo di questo drone per ambienti professionali non è stato, ancora, reso noto.