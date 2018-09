PosteMobile, torna Creami Wow Weekend

Filippo Vendrame,

PosteMobile rilancia la sua offerta speciale Creami Wow Weekend. Sino al prossimo 7 settembre, gli interessati potranno compilare un modulo all’interno del sito ufficiale dell’operatore virtuale per poter essere contattati da un operatore per poter attivare la speciale offerta tariffaria Creami Wow Weekend. L’offerta si potrà attivare online nei giorni 8 e 9 settembre da tutti coloro che attiveranno una nuova SIM dell’operatore virtuale anche senza richiesta di portabilità.

Chi avrà fatto la richiesta di contatto telefonico, potrà ricevere la chiamata a partire dall’8 di settembre. Nello specifico, la speciale tariffa Creami Wow Weekend offre 1000 credit da utilizzare per chiamare e mandare SMS più 10GB di traffico Internet. Il tutto al costo promozionale di soli 4,99 euro al mese. Trattasi di un costo molto interessante visto che il prezzo canonico della tariffa è di 10 euro al mese. PosteMobile non richiederà alcun costo di attivazione. La SIM che sarà attivata sarà recapitata a casa del cliente gratuitamente con il pagamento del suo prezzo d’acquisto al momento della sua consegna.

Si ricorda, al riguardo, che la SIM costa 15 euro con 15 euro di traffico incluso. Ogni credit incluso nell’offerta può essere utilizzato per un minuto di chiamate o per un SMS. In caso di superamento delle soglie messe a disposizione dall’offerta, i clienti PosteMobile dovranno pagare 18 centesimi di euro al minuto per le chiamate, 12 centesimi di euro per ogni SMS e 50,41 centesimi di euro per ogni MB di traffico Internet generato.

Il traffico voce e gli SMS possono essere utilizzati anche in roaming in Europa. Il traffico Internet a disposizione in Europa all’interno di questa offerta è di 1,36GB.