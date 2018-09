Rousseau, nuovo attacco hacker

Filippo Vendrame,

Rousseau, la piattaforma di 5 Stelle, è stata nuovamente violata. Il pirata informatico protagonista di questa azione è Rogue0, lo stesso che lo scorso anno portò avanti un’iniziativa simile sempre nei confronti della piattaforma della Casaleggio Associati. Ed è lo stesso pirata informatico a dare la notizia della sua “impresa” attraverso il suo account Twitter. All’interno del messaggio condiviso sul social network, due link che riportano al sito Privatebin.net dove sono stati pubblicati i dati sottratti alla piattaforma Rousseau.

In particolare, uno dei due link riporterebbe ad un archivio in cui è presente una lista di donazioni risalenti allo scorso luglio dove sono ben leggibili in chiaro tutti i riferimenti dei donatori con tanto di nome, cognome ed indirizzo email. Il secondo link, invece, riporterebbe ad una lista di tabelle presenti all’interno del database della piattaforma della Casaleggio Associati. La gravità dell’attacco è, ovviamente, ovvia, tuttavia, quanto accaduto riaccende le polemiche sulla sicurezza della piattaforma. Sul tema della sicurezza è intervenuto David Puente, noto debunker ed esperto informatico, che ha giudicato preoccupante un tweet dell’hacker in cui sarebbe riportato il “probabile username dell’amministratore del database in possesso del blackhat”.

L’esperto informatico, aggiunge, inoltre, che se i dati saranno confermati, per i gestori della piattaforma non sarà una bella notizia. Infatti, oltre a dover rivedere la sicurezza di Rousseau, dovranno anche informare in tempi brevi il Garante e gli utenti coinvolti di quanto accaduto.

Quanto occorso, inoltre, potrebbe spingere il Garante della Privacy ad intervenire per richiedere alla Casaleggio Associati nuovi correttivi al fine di proteggere la privacy dei loro iscritti.

L’attacco di Rogue0 arriva nel momento peggiore per la piattaforma. Oggi, infatti, sono in programma alcune importanti votazioni ed in particolare quella per la scelta del candidato alla presidenza della regione Abruzzo. Inoltre, proprio un paio di giorni fa, Casaleggio aveva evidenziato tutti i vantaggi della piattaforma Rousseau in risposta ad alcune critiche mosse da Il Giornale.