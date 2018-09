TIM rilancia la promozione SuperGiga & Chat

Filippo Vendrame,

TIM ha deciso di rilanciare la sua promozione SuperGiga & Chat. Sino al prossimo 23 settembre, i suoi clienti potranno tornare ad attivare SuperGiga & Chat e SuperGiga & Chat XL che erano state lanciate come promozioni per il periodo estivo. Nello specifico, SuperGiga & Chat propone 10 GB di traffico Internet 4G con la possibilità di utilizzare i programmi di chat più popolari senza erodere il traffico dati a disposizione. Il tutto a 10 euro al mese per tre mesi.

Invece, SuperGiga & Chat XL prevede ben 40GB di traffico Internet 4G più l’utilizzo dei programmi di chat senza erodere traffico al prezzo di 20 euro al mese per tre mesi. Chi deciderà di aderire a queste promozioni non dovrà pagare costi di attivazione. A termine dei tre mesi, l’opzione semplicemente si disattiverà e non sarà più rinnovata e si attiverà in automatico l’opzione 2 Giga a 5 euro ogni mese. Il traffico dati messo a disposizione da SuperGiga & Chat ha la precedenza rispetto a quello della propria offerta base. In caso di esaurimento del traffico Internet a disposizione ed in assenza di altre opzioni dati, la navigazione si bloccherà.

Chi attiverà le Supergiga & Chat potrà ricevere ulteriori 10GB di traffico Internet semplicemente accedendo a TIM Party. Questo significa che SuperGiga & Chat potrà disporre di 20GB di traffico e SuperGiga & Chat XL di ben 50GB di traffico.

Le applicazioni di chat che non concorreranno ad erodere il traffico dati a disposizione sono: Whatsapp, Skype, iMessage, Imo, Telegram, Viber, Snapchat e WeChat.

Il traffico Internet incluso nell’offerta può essere utilizzato in roaming nei Paesi europei fino ad un massimo di 4GB per Supergiga & Chat e di 8GB per Supergiga & Chat XL. L’offerta può essere disattivata in ogni momento.