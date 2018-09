TIM organizza il torneo di Asphalt 9: Legends

Filippo Vendrame,

TIM ha annunciato di aver organizzato il torneo “TIM Asphalt 9: Legends” per tutti gli appassionati del videogioco di corse di auto sviluppato da Gameloft. L’operatore, main sponsor e connectivity partner della Milan Games Week, punta a diventare un importante riferimento per giocatori professionisti e semplici appassionati. Il torneo ha già preso il via e parteciparvi è davvero molto semplice. L’iniziativa è riservata, però, solamente ai ragazzi di oltre 16 anni che potranno giocare da dispositivi iOS e Android.

Per provare a vincere questo torneo, gli interessati dovranno solamente registrarsi sul sito www.torneotimasphalt9.it e gareggiare online. I giocatori che otterranno i migliori risultati nelle selezioni online si sfideranno, il prossimo 6 ottobre, nella finale sul palco TIM della Milan Games Week, alla presenza del gruppo di creator Mates. I primi tre classificati di questo speciale torneo organizzato da TIM vinceranno uno smartphone di ultima generazione. Con TIM Party tutti i clienti mobili potranno ricevere ogni settimana 5 Euro di crediti di gioco per l’acquisto di contenuti “Asphalt 9: Legends” ma solamente sino al prossimo 31 dicembre 2018.

Questo contest si affianca alle altre iniziative di TIM che propongono entertainment digitale di pregio, abilitati dalla propria infrastruttura di rete ultrabroadband, per offrire qualità totale in termini di tecnologia, convergenza fisso e mobile e servizi di intrattenimento.

Maggiori informazioni sul torneo e sull’iniziativa di TIM direttamente all’interno del sito ufficiale lanciato per questa particolare competizione.

Asphalt 9: Legends è un nuovo racing game sviluppato da Gameloft. I giocatori potranno utilizzare auto da sogno e macchine gran turismo di costruttori rinomati come Ferrari, Porsche, Lamborghini e W Motors. L’obiettivo è arrivare primi al traguardo adottando tutte le tattiche possibili pur di primeggiare.