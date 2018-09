Vivo V11, schermo AMOLED e lettore in-display

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha annunciato un altro interessante smartphone che combina il design del Vivo X21 con quello dell’Oppo F9. Il Vivo V11 ha infatti un piccolo notch nella parte superiore dello schermo e un lettore di impronte digitali in-display. Il OnePlus 6T potrebbe avere un aspetto simile, visto che la casa madre è sempre BBK Electronics.

Il Vivo V11 possiede una cover in plastica lucida, un materiale resistente ma meno pregiato del vetro usato per il precedente Vivo 9. Il notch ha una forma a goccia simile a quella dell’Oppo F9 con angoli più acuti intorno alla fotocamera. Vivo usa il termine Halo FullView Display per indicare lo schermo Super AMOLED da 6,41 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel), rapporto di aspetto 19.5:9 e screen-to-body ratio del 91,27%.

La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 660, affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibile con schede microSD fino a 256 GB. Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 12 e 5 megapixel, mentre quella frontale ha una risoluzione di 25 megapixel. L’uso del pannello OLED ha permesso di integrare un lettore di impronte digitali in-display.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE con supporto dual SIM. Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, la porta micro USB e una batteria da 3.400 mAh con tecnologia di ricarica Dual-Engine. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con interfaccia Funtouch OS 4.5. Due i colori al lancio: Starry Night e Nebula Fusion. Il produttore offre anche la versione Vivo V11i con processore MediaTek Helio P60 e 4 GB di RAM. Entrambi i modelli saranno in vendita dal 16 settembre in Thailandia e India. Non è noto se verranno distribuiti anche in Europa.