Volantino MediaWorld, arriva Spider-Man

MediaWorld ha lanciato oggi il suo ultimo volantino delle offerte dedicato al gioco Malvel’s Spider-Man per PS4 acquistabile nei negozi delle catena di elettronica. MediaWorld offre anche un bundle composto dalla console PS4 1TB più il gioco Spider-Man al prezzo di 299 euro. Non solo giochi, comunque, perché il nuovo volantino della catena di elettronica è pieno di interessanti opportunità. Per esempio, tra gli smartphone si evidenziano il Huawei Mate 20 Lite a 399 euro, il Huawei P20 a 549 euro, l’Honor Play a 329 euro e lo Xiaomi A2 Lite a 219 euro.

Tra i tablet pc, invece, spicca il nuovo modello Samsung Galaxy Tab A 32GB WiFi a 349 euro. Tante anche le proposte per tutti coloro che hanno la necessità di dover cambiare il proprio notebook con un più performante modello dotato del sistema operativo Windows 10. Per esempio, MediaWorld propone il convertibile Yoga 530 al prezzo di 699 euro con processore AMD Ryzen 5, 8GB di RAM e 256GB di SSD. Per gli appassionati di fotografia, invece, spicca la presenza nel volantino della reflex Canon EOS 4000D venduta al prezzo di 299 euro. Tanti anche i televisori di ultima generazione che MediaWorld propone ai suoi clienti.

Tutti coloro interessati a trasformare il salotto di casa in una sala cinematografica potranno puntare, per esempio, sul modello Samsung UE50NU7400UXZT con schermo da 50 pollici e risoluzione 4K al prezzo di 699 euro. Non mancano poi accessori per il mondo dei PC e tanti gadget di tutti i tipi. Per gli amanti dello smart home si segnalano, invece, i robot per le pulizie domestiche di iRobot.