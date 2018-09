Windows 10 build 17754 agli Insider, le novità

Filippo Vendrame,

Microsoft continua a lavorare a testa bassa per finalizzare lo sviluppo di Windows 10 Redstone 5 in vista del suo rilascio finale previsto per il mese di ottobre. Nella serata di ieri, la casa di Redmond ha rilasciato agli iscritti al programma Insider la nuova build 17754 del prossimo aggiornamento funzionale di Windows 10. Con lo sviluppo di Redstone 5 oramai al termine, questa nuova build non contiene nessuna novità di rilievo, bensì solamente molti correttivi ed ottimizzazioni.

Infatti, l’obiettivo di Microsoft è quello di rendere il prossimo aggiornamento funzionale di Windows 10 il più stabile possibile prima di avviarne la distribuzione pubblica. Tra le note di rilascio spicca una voce curiosa. La casa di Redmond, infatti, ha eliminato il watermark dall’interfaccia desktop che identifica tutte le build di sviluppo del suo sistema operativo. Trattasi di un segnale importante che Redstone 5 è oramai quasi pronto ad essere ufficialmente distribuito. Il gigante del software, comunque, evidenzia che questa build non è quella finale in quanto solo adesso ha iniziato la fase di verifica del codice per preparare la versione finale dell’aggiornamento.

La versione RTM di Redstone 5, comunque, non dovrebbe essere lontana. Si ricorda, che Windows 10 Redstone 5 porterà in dote agli utenti Windows 10 molte nuove funzionalità oltre a migliorare sensibilmente la sicurezza e l’usabilità della piattaforma.

Microsoft ha scelto come nome ufficiale dell’aggiornamento Windows 10 October 2018 Update, una dicitura che mette in risalto l’arco temporale in cui l’update sarà rilasciato a tutti.

Nessuna nuova build, invece, per il prossimo step di Windows 10, quello identificato dal nome “19H1” che arriverà, invece, entro la prima metà del 2019. Una scelta, comunque, comprensibile, visto che Microsoft sta concentrando i suoi sforzi per rifinire Redstone 5.