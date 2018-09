Xbox One si controlla con Alexa e Cortana

Filippo Vendrame,

Microsoft ha iniziato a testare la possibilità di controllare la console Xbox One attraverso i dispositivi compatibili con Alexa e Cortana con l’aiuto degli iscritti al programma Insider. La casa di Redmond, infatti, ha rilasciato una skill per Alexa dedicata ad Xbox che consentirà agli smart speaker Echo, Sonos ed agli altri dispositivi compatibili con l’assistente vocale di Amazon di controllare una console Xbox One. Grazie a questa novità, le persone saranno in grado di controllare la loro console con la voce. Potranno, per esempio, avviare i giochi, abbassare o alzare il volume e molto altro ancora. I comandi vocali da impartire saranno del tipo “Alexa, avvia FIFA 19”.

Con la fine dello sviluppo e del supporto di Kinect, questa scelta di Microsoft appare del tutto logica. Grazie alla diffusione degli smart speaker, gli utenti potranno, adesso, tranquillamente controllare con la voce anche la console della casa di Redmond. In passato si speculava anche che il gigante del software potesse includere l’integrazione di Google Assistant in Xbox One. Alla luce di questa novità che riguarda Alexa, questa possibilità si fa molto più concreta. Microsoft afferma che “continuerà ad evolvere questa esperienza e a far crescere l’integrazione vocale attraverso dispositivi, assistenti digitali e servizi vocali”. Trattasi di un’affermazione che suggerisce che in futuro sarà possibile vedere altri assistenti vocali diventare compatibili con Xbox One.

Non è la prima volta che Microsoft e Amazon lavorano insieme proprio nel settore degli assistenti vocali. Le due società stanno, infatti, lavorando anche per integrare Alexa e Cortana. Microsoft fa sapere che la possibilità di controllare la console con la voce è possibile anche attraverso i dispositivi che utilizzano l’assistente vocale Cortana. In questo caso trattasi per lo più dei PC Windows 10 e dello smart speaker Harman Kardon Invoke.

La possibilità di poter testare il controllo della console Xbox One attraverso Alexa o Cortana è disponibile solamente per gli Insider americani.