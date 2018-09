5G, Torino ancora più smart

Filippo Vendrame,

Grazie al 5G, Torino è sempre più smart. All’interno della città ed, in particolare, nella via Garibaldi, sono state installate 7 small cell, cioè nuove antenne che permetteranno di ampliare la sperimentazione di nuove funzionalità innovative all’interno del progetto “Torino 5G“. Antenne che, contestualmente, offriranno anche connettività WiFi lungo tutta la via.

Questo nuovo progetto è frutto di un nuovo accordo sottoscritto tra IGPDecaux e TIM. L’accordo, nei dettagli, prevede la possibilità di ospitare all’interno degli impianti pubblicitari urbani di IGP Decaux, situati lungo via Garibaldi, diverse small cell di TIM in tecnologia 4.5G, propedeutiche allo sviluppo delle rete 5G, e hot spot dedicati al collegamento WiFi. Durante la presentazione di questo importante accordo per lo sviluppo della connettività della città di Torino, è stata anche effettuata la prima dimostrazione dell’innovativo servizio di video streaming live 4K 360 gradi in Virtual Reality che, grazie ad una telecamera dedicata e alle potenzialità della rete mobile 4.5G, consente di trasportare il visitatore nel luogo ripreso dalla telecamera, permettendo la visita immersiva della scena e abilitando quindi nuovi scenari in ambito turistico, di pubblica sicurezza, di e-learning da remoto o di Industry 4.0.

Il progetto fa leva su 14 small cell complessive, di cui 7 già installate, collegate con 25 km di fibra utili alla fornitura del servizio WiFi ed a tutti i servizi attivabili sulla rete mobile di TIM.

Grazie a questo accordo i cittadini avranno inoltre un accesso semplificato e sicuro agli hot spot WiFi ed ai relativi servizi, grazie a tecnologie digitali innovative che permetteranno di offrire agli utenti esperienze sempre più orientate verso la smart city, accessibili da tutti in 1 click e con navigazione ed identità garantite da strumenti di cyber security.

Il progetto di digitalizzazione e pedonalizzazione della città darà la possibilità ai cittadini di sfruttare al meglio la connettività di un’area e viverla attraverso un’esperienza innovativa e allo stesso tempo di riqualificazione.