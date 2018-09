Call of Duty Black Ops 4, ecco la modalità Blackout

Floriana Giambarresi,

Quando la open beta di Call of Duty: Black Ops 4 è ormai in arrivo, lo sviluppatore Treyarch ha rilasciato un nuovo trailer dedicato a Blackout, la modalità Battle Royale del gioco, introdotta per la prima volta nella serie sulla scia del successo di titoli come Fortnite.

Nel nuovo filmato, è possibile dare uno sguardo ad alcuni dei combattimenti in-game che i giocatori avranno modo di effettuare una volta che la modalità Blackout sarà disponibile, mentre la telecamera esegue il panning della mappa di gioco. Si vedono combattimenti con veicoli, imbarcazioni ed elicotteri insieme a numerose esplosioni; anche gli zombie fanno la loro comparsa mentre l’area di gioco si riduce.

«Una vera celebrazione della serie, Blackout presenta personaggi, armi e parti iconiche delle mappe classiche, tutti presenti nella mappa più grande della storia del franchise, completa di veicoli terrestri, marittimi e aerei», hanno detto Activision e Treyarch nell’annunciare il trailer, riportato qui di seguito:

Si ricorda che gli utenti avranno la possibilità di provare Blackout in prima persona molto presto, dato che la beta privata per tale modalità prenderà il via il 14 settembre su Xbox One e PC e su PS4 dal 10 settembre. Per accedervi, sarà necessario prenotare il titolo nelle versioni per console mentre chi dispone di un PC potrà sperimentarla anche senza acquistarlo. Call of Duty Black Ops 4 debutterà invece il 12 ottobre.