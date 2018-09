Elon Musk, l’aereo elettrico non è una priorità

Filippo Vendrame,

Elon Musk a tutto campo durante una singolare intervista con Joe Rogan. L’intervista andata in onda su YouTube si è svolta in un’atmosfera molto “particolare” durante la quale, però, sono emersi alcuni spunti molto interessanti. Durante la chiacchierata, il CEO e fondatore di Tesla ha parlato di aerei elettrici, affermando che un suo eventuale velivolo sarebbe superiore a tutti gli altri modelli, soprattutto perché sarebbe dotato della possibilità di decollare ed atterrare verticalmente.

Inoltre, il suo aereo elettrico sarebbe in grado di superare la barriera del suono e di volare ad alta quota. Tuttavia, Elon Musk ha anche affermato che un aereo elettrico non è una priorità per lui e per la sua azienda. Musk, infatti, ha evidenziato come, oggi, siano importanti le auto elettriche, il fotovoltaico e l’accumulo dell’energia prodotta. Il CEO di Tesla illustra, poi, più nei dettagli, come vorrebbe realizzare questo ipotetico aereo supersonico elettrico. Musk spiega, infatti, che la parte più complessa sarebbe realizzare un pacco batteria con la giusta densità di energia. Infatti, il momento più critico della fase di volo per un aereo elettrico a decollo verticale è proprio il decollo quando è necessario superare la forza di gravità.

Una volta passato al volo livellato, invece, un aereo andrebbe a consumare poca energia. Necessarie, dunque, nuove tecnologie per sviluppare un progetto simile anche se, per il momento, l’attenzione è rivolta altrove. Niente aerei elettrici nei piani a breve termine di Tesla, quindi, anche se Elon Musk è convinto che sarebbe in grado di realizzarli meglio di tutti gli altri.

Con maggiore serietà, Elon Musk ha poi affrontato il tema dell’energia sostenibile. Il CEO di Tesla ha affermato che il mondo sta giocando in maniera pazza con l’atmosfera e con gli oceani. Proprio per questo, secondo Musk, è necessario accelerare l’adozione dell’utilizzo delle energie sostenibili. Musk sposta poi l’attenzione anche sui trasporti, affermando che sia necessario adottare al più presto soluzioni sostenibili anche in questo settore. Per il CEO di Tesla, inoltre, lo slancio verso l’energia sostenibile è ancora troppo lento.