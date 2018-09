Final Fantasy XV Pocket Edition arriva su Switch

Marco Locatelli,

Una delle serie JRPG più longeve di tutti i tempi sta per sbarcare sulla console ibrida Nintendo Switch in una versione davvero curiosa, una versione “pocket”. È di oggi infatti l’annuncio da parte di Square Enix che Final Fantasy XV Pocket Edition HD verrà rilasciato per la console della grande N.

Final Fantasy XV è l’ultimo capitolo della serie firmata Square Enix, rilasciata nel novembre del 2016 su PlayStation 4, Xbox One e PC, e caratterizzata da un gameplay molto più action rispetto alla tradizione della saga JRGP, tanto da essere venduto come un action rpg. Pur essendo già stato rilasciato su PS4 e Xbox One nella sua versione classica, Final Fantasy XV Pocket Edition HD si può trovare già da oggi su PlayStation Store e Xbox Store per le due console ammiraglie.

Final Fantasy XV Pocket Edition HD è disponibile al prezzo di 29.99 euro, ma scontato (40%) a 17.99 euro per i membri del programma PlayStation Plus e allo stesso prezzo lo si può trovare su Xbox Store. Fino al 13 settembre. Probabilmente su Switch il gioco avrà lo stesso sconto iniziale.

La data di lancio del gioco per Switch non è ancora stata annunciata, ed era attesa per il Nintendo Direct di oggi, posticipato però a causa del forte terremoto magnitudo 6.7 che ha colpito l’isola nipponica di Hokkaido nei giorni scorsi. Al momento il bilancio è di otto morti, 140 feriti, e una quarantina di dispersi. Nei prossimi giorni Nintendo dovrebbe comunicare la nuova data dell’evento, durante il quale si attende appunto – tra le altre cose – la data di uscita di Final Fantasy XV Pocket Edition HD.

Final Fantasy XV Pocket Edition è un’edizione semplificata di Final Fantasy XV con una grafica in stile cartoon e un gameplay meno impegnativo. Il gioco è stato inizialmente rilasciato su device Android e iOS per poi passare su PC prima dell’estate.