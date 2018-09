Google Pixel 3, annuncio il 9 ottobre

Luca Colantuoni,

Google ha invitato la stampa specializzata ad un evento che avrà luogo il 9 ottobre a New York. In quella data verranno dunque presentati i nuovi Pixel 3 e 3 XL, dei quali circolano indiscrezioni (specifiche e immagini) da diverse settimane. L’azienda di Mountain View potrebbe anche svelare uno smart speaker con display e un nuovo Pixelbook.

L’invito al “Made by Google Launch Event” contiene un piccolo indizio sui nuovi smartphone, ovvero la scritta “I <3 NY", dove 3 è riferito alla terza generazione dei dispositivi. Su entrambi i modelli verrà ovviamente installato Android 9 Pie, l’ultima major release del sistema operativo. La principale differenza sarà la diagonale dello schermo: 6,7 pollici (2960×1440 pixel) per Pixel 3 XL e 5,5 pollici (2160×1080 pixel) per Pixel 3. Il Pixel 3 XL avrà un notch nella parte superiore, mentre il Pixel 3 avrà le tradizionali cornici.

Le immagini apparse online confermano la presenza di una singola fotocamera posteriore, probabilmente da 12,2 megapixel. Per quella frontale è prevista invece una configurazione dual con sensori da 8,1 megapixel. Le batterie dovrebbero avere capacità di 3.430 mAh (Pixel 3 XL) e 2.915 mAh (Pixel 3). Tutte le altre specifiche sono identiche: processore Snapdragon 845, 4 GB di RAM, 64/128 GB di storage, altoparlanti stereo, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali, chip WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE.

Insieme ai due Pixel 3 potrebbero essere annunciati il Pixelbook 2, un Google Home con display e nuovi Google Buds e Clips. L’azienda ha invece confermato che non verrà presentato nessuno Pixel Watch nel 2018.