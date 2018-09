Hoverwheel, e-skates dall’inventore dell’Hoverboard

Floriana Giambarresi,

L’imprenditore americano Shane Chen che ha inventato l’Hoverboard ha appena annunciato una nuova invenzione, denominata Hoverwheel: si tratta di e-skates, che funzionano come dei pattini elettronici e che arrivano sul mercato per rivaleggiare con gli e-skates di Segway.

Definiti come un nuovo approccio accessibile al self-balancing, Hoverwheel è un veicolo modulare autobilanciato che combina due unità, ognuna di queste autonome e compatte, dal design versatile con una ruota motorizzata elettronicamente e autobilanciata che si adatta al piede. Consentono una maggiore libertà di movimento – e dunque di scegliere lo stile di guida che meglio si desidera – eliminando la problematica delle ruote sul lato.

Dal peso di 2,7 Kg, le specifiche tecniche di Hoverwheel comprendono una velocità massima di 12 km / h per un massimo di 10 chilometri percorribili a ogni ricarica della batteria. Dispongono di un motore da 250 W 54 Wh agli ioni di litio, di un sistema a doppia ricarica e consentono una inclinazione di 9 gradi al massimo. Somigliano agli e-skates Drift W1 che Segway ha presentato all’IFA 2018 di Berlino, in vendita al prezzo di 399 dollari.

Per Hoverwheel però non è ancora stato annunciato il prezzo, ma dovrebbero essere rilasciati sul mercato entro la fine dell’anno dunque è lecito ipotizzare che se ne saprà di più presto. Infine una curiosità: la storia dell’hoverboard è piena di guerre di brevetti, società che si citano a vicenda su chi l’ha inventato per prima: il primo a presentare un brevetto per un veicolo a due ruote, autobilanciante è stato proprio Shane Chen per la sua società Inventist, nel 2013. Segway ha denunciato Inventist nel 2015 per aver violato alcune delle sue proprietà intellettuali, dunque l’arrivo sul mercato di Hoverwheel potrebbe scatenare ulteriori problematiche legali tra le due società, già nel mezzo di una battaglia legale.