Marvel’s Spider-Man al debutto, con teaser sul DLC

Floriana Giambarresi,

Uno dei giochi in esclusiva PS4 più attesi dell’anno è da oggi disponibile nei negozi fisici e digitali: si tratta di Marvel’s Spider-Man, rilasciato su PlayStation 4 e PS4 Pro. Diramate al contempo informazioni sulla durata della campagna e sul primo DLC in arrivo, intitolato The Heist, insieme a un trailer.

Il direttore della community di Insomniac Games James Stevenson ha annunciato sul PlayStation Blog che Spider-Man riceverà il DLC post-lancio il 23 ottobre. Intitolato The Heist, il contenuto aggiuntivo è il primo di un’espansione in tre parti chiamata The City That Never Sleeps (La città che non dorme mai). Ogni parte sembra concentrarsi su un personaggio diverso dalla cerchia di amici e nemici di Spider-Man, con il primo che si concentra su Felicia Hardy, alias Black Cat. Durante la campagna principale di Spider-Man, gli utenti troveranno indizi su di lei sparsi per tutta New York, che suggeriscono che potrebbe tornare in città ma non farà comunque un’apparizione reale fin quando The Heist non sarà disponibile.

A tal proposito, PlayStation ha rilasciato il primo trailer ufficiale del DLC The Heist, riportato qui di seguito:

Sempre Stevenson di Insomniac Games ha anche parlato su Twitter della durata della campagna di Marvel’s Spider-Man, che a quanto pare durerà circa 20 ore di gioco. Sarà comunque possibile completarlo più in fretta escludendo le missioni secondarie del tutto oppure farlo durare di più, concentrandosi su tutte le attività extra, che sono davvero tante e capaci di raddoppiare l’esperienza di gioco.