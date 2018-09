Samsung Bixby 2.0 supporterà anche l’italiano

Luca Colantuoni,

Una delle novità software introdotte con il Galaxy Note 9 è Bixby 2.0. Durante l’evento Unpacked di inizio agosto, il produttore ha illustrato le principali funzionalità dell’assistente personale e ora gli esperti di XDA Developers hanno scoperto nel codice riferimenti alla lingua italiana. Nei prossimi mesi potrebbe essere rilasciato un aggiornamento che attiva il supporto per il nostro idioma.

Il produttore coreano ha apportato qualche modifica all’interfaccia utente. La maggioranza dei miglioramenti sono stati effettuati sul back-end, quindi non immediatamente visibili. Bixby Voice risponde più velocemente e può avere conversazioni più lunghe. Samsung ha aggiornato gli algoritmi di riconoscimento vocale in modo da fornire risultati riferiti al contesto. Non è ad esempio necessario specificare il soggetto, in quanto l’assistente capirà che si tratta dello stesso argomento trattato in precedenza. Inoltre le risposte sono più personali perché comprende le abitudini dell’utente.

Dopo aver estratto l’app Bixby da un Galaxy Note 9 e averla installata su un Galaxy S9+, gli esperti di XDA Developers hanno trovato un menu di debug nascosto con l’opzione per scegliere otto lingue. Oltre alle tre già offerte in maniera ufficiale (inglese USA, coreano e cinese mandarino) ci sono anche tedesco, francese, spagnolo, inglese UK e italiano. Ciò indica che lo sviluppo è in corso, ma non è ancora noto quando verrà rilasciato l’aggiornamento.

Bixby 2.0 non rimarrà un’esclusiva del Galaxy Note 9, in quanto arriverà anche su altri smartphone e supporterà molti prodotti dell’ecosistema SmartThings: TV, frigoriferi, lavatrici, condizionatori, smart speaker, forni, aspirapolvere robot e smartwatch. L’obiettivo di Samsung è offrire funzionalità e servizi confrontabili con quelli di Google, ma il compito è piuttosto arduo.