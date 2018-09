Smartphone Nokia con cinque fotocamere posteriori?

Luca Colantuoni,

All’inizio dell’anno erano circolate alcune indiscrezioni sul vero top di gamma di HMD Global che potrebbe essere chiamato Nokia 9 o Nokia 10. Una delle possibili caratteristiche dello smartphone dovrebbe essere rappresenta da un modulo fotografico posteriore con cinque lenti. Su un sito cinese è apparsa ora un’immagine che mostra questa insolita configurazione, ma non è possibile confermarne l’autenticità.

Lo smartphone è chiaramente un prototipo, come si può dedurre dagli adesivi incollati sulla cover posteriore. Si possono notare sette fori in totale, cinque dei quali in corrispondenza di altrettante fotocamere (in alto, al centro e sotto), mentre gli altri due sono per il flash LED (sinistra) e probabilmente per l’autofocus (destra). Si legge inoltre il marchio Zeiss, l’azienda tedesca che ha fornito le lenti per i recenti smartphone di HMD Global e che ha brevettato un sistema formato da ottiche intercambiabili rotanti.

Non si conoscono altri dettagli sullo smartphone, ma sicuramente verranno divulgate ulteriori informazioni nel corso delle prossime settimane. Huawei ha annunciato il P20 Pro con tre fotocamere posteriori e LG dovrebbe usare cinque fotocamere (tre posteriori e due frontali) nel suo V40 ThinQ. Il presunto Nokia 10 potrebbe essere il primo dispositivo con cinque fotocamere posteriori.

Il produttore finlandese ha intanto comunicato l’imminente arrivo di un nuovo smartphone. Non è chiaro però se si tratta di un modello non ancora presente nel catalogo o di un modello già annunciato che verrà commercializzato a Taiwan, come il Nokia 5.1 Plus, versione internazionale del Nokia X5.