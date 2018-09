TIM Mars per corteggiare i clienti Vodafone

Filippo Vendrame,

TIM continua a voler proporre tariffe dedicate per particolari target di utenti con l’obiettivo di conquistare nuovi clienti. Negli ultimi giorni, l’operatore ha lanciato una nuova speciale offerta “operator attack local”, dedicata, cioè, ad una ristretta cerchia di persone. Trattasi di TIM Mars, una tariffa che offre chiamate nazionali illimitate verso tutti i numeri fissi e mobile oltre a ben 50 GB di traffico Internet 4G. Il tutto al costo di 10 euro al mese.

TIM Mars è dedicata esclusivamente ai clienti Vodafone che decidono di portare il loro numero in TIM e che abitano a Catania e Provincia. Come spesso è accaduto in passato, però, è lecito attendersi che TIM possa estendere questa nuova ed interessante proposta tariffaria anche agli utenti che si trovano in altre zone d’Italia. TIM Mars, laddove sottoscrivibile, potrà essere attivata entro e non oltre il prossimo 15 di settembre. L’attivazione può essere richiesta solamente nei negozi ufficiali di TIM.

TIM Mars prevede anche un costo di attivazione di 12 euro. Chi richiederà TIM Mars, si vedrà attivare automaticamente anche l’opzione “Giga di Scorta” che permette di continuare a navigare anche in caso di esaurimento del traffico dati a disposizione, pagando 1,90 euro ogni 200 MB consumati sino al raggiungimento di 1 GB extra. Al termine di questo bonus di traffico, la navigazione si interrompe. Un problema che non dovrebbe porsi con TIM Mars visti i 50 GB a disposizione ogni mese.

L’opzione tariffaria, comunque, potrà essere disattivata in ogni momento. Acquistando una nuova SIM ricaricabile, gli utenti si vedranno attivare il piano base “Tim Base e Chat” che presenta un costo di 2 euro al mese. TIM offre, comunque, la possibilità di scegliere anche i piani tariffari “TIM Base New” e “TIM Semplice” che non prevedono canoni mensili.