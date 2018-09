Uber Mode Switch, switchare diventa più facile

Marco Locatelli,

Uber sempre più vicino alla mobilità sostenibile. La società di San Francisco ha annunciato l’ambizioso obiettivo di voler sostituire le automobili con lo smartphone rendendo il suo ecosistema di trasporti maggiormente “interconnesso”.

Una mission che ha un che di futuristico e che andrebbe quindi a trasformare lo smartphone – almeno nell’idea di Uber – in una sorta dei “selettore” di mezzi di trasporto. Come? Con Mode Switch, una nuova feature che verrà introdotta da Uber nella sua applicazione iOS e che consentirà agli utenti di passare da un’opzione di trasporto all’altra (bike-scooter e auto) in maniera molto più semplice e veloce. E con un certo occhio di riguardo al bike sharing.

Quando per la prima volta abbiamo collaborato con Jump per portare le loro bici elettriche nell’app Uber di San Francisco – scrive Uber in un comunicato stampa pubblicato sul sito ufficiale – , sapevamo che c’era il potenziale per togliere la gente dalle macchine e metterle su due ruote, che sono più adatte per brevi viaggi in città.

E così è successo: in breve tempo le e-bike sono diventate molto popolari e, per alcuni brevi viaggi, la bicicletta ha superato la richiesta di automobile. Ecco allora che Uber ha esteso il suo servizio di bike-sharing in altre città degli USA al di fuori di San Francisco e da qualche mese anche in Europa, con Berlino a fare da apripista.

Uber compie dunque un ulteriore passo in avanti e, da oggi, in USA, propone Mode Switch nella sua applicazione per iOS. Con questa nuova funzione gli utenti potranno passare da una all’altra delle tre diverse opzioni di trasporto: “Bike and scooter”, “rent” e “ride”.

Siamo lieti di presentare Mode Switch – scrive Uber sul sito ufficiale – , un piccolo ma significativo passo avanti verso la realizzazione di Uber, la tua app di go-to, ogni volta che devi andare dal punto A al punto B.