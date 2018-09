Vivo X23, display con notch a goccia e 8 GB di RAM

Luca Colantuoni,

A distanza di poche ore dal Vivo V11, il produttore cinese ha presentato un altro smartphone di fascia media. Il nuovo Vivo X23 possiede un aspetto molto simile, ma specifiche leggermente migliori. I recenti dispositivi Vivo e quelli a marchio Oppo rappresentano un chiaro indizio sul design che verrà scelto per il OnePlus 6T.

Il Vivo X23 possiede uno schermo Super AMOLED da 6,41 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) e rapporto di aspetto 19.5:9. L’elevato screen-to-body ratio (91,27%) è stato ottenuto riducendo al minimo lo spessore della cornice inferiore e soprattutto adottando un piccolo notch a goccia che ospita la fotocamera frontale. Questa tipologia di display viene denominata Halo FullView e verrà probabilmente utilizzato per il futuro OnePlus 6T, il cui annuncio è previsto per il mese di novembre (l’attuale OnePlus 6 ha un notch tradizionale).

La dotazione hardware comprende un processore Snapdragon 670, affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage. La fotocamera frontale da 12 megapixel con obiettivo f/2.0 viene sfruttata per il riconoscimento facciale, insieme al sensore IR, utile in presenza di scarsa illuminazione. Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 12 e 13 megapixel, abbinati ad obiettivi con apertura f/1.8 e grandangolare (125 gradi).

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE con supporto dual SIM. Sono inoltre presenti la porta micro USB, il jack audio da 3,5 millimetri e il lettore di impronte digitali in-display di quarta generazione che permette di sbloccare lo smartphone in appena 0,35 secondi. La batteria ha una capacità di 3.400 mAh, mentre il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con interfaccia Funtouch OS 4.5.

Il Vivo X23 verrà offerto in cinque colorazioni (Phantom Purple, Phantom Red, Midnight Blue, Fashion Purple e Fashion Orange) a partire dal 14 settembre. Il prezzo è 3.498 yuan, pari a circa 440 euro al cambio attuale (tasse escluse).