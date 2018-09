Fortnite sul tavolo: arriva il Monopoly ufficiale

Marco Locatelli,

Il fenomeno del momento Fortnite continua a stupire ed estendere la sua influenza crossmediale. Epic Games e Hasbro stringono una importante partnership che porterà alla nascita di un gioco in scatola a tema Fortnite.

Non si tratta di un gioco da tavola che rimodula in qualche modo le caratteristiche del battle royal più popolare del globo, ma del famoso gioco in scatola Monopoly che avrà però moltissimi aspetti presi in prestito dal mondo di Fortnite e quindi sarà venduto (al prezzo di 29.99 sterline, già in pre-ordine, probabilmente 30 euro in Italia) in una sua particolare variante.

Ad esempio, le pedine utilizzate nel gioco avranno alcune delle skin più famose, tutti i luoghi originali del gioco – dall’ambito Parco delle Vittoria al più “umile” Vicolo Stretto” – che avranno i nomi delle aree della mappa di Fortnite come Pinnacoli Pendenti, Sponde del Sacchegio e Boschetto Bisunto. Stesso discorso per i cartellini degli imprevisti e delle probabilità che si chiamano “Forzieri” e “Tempesta”. Due i dai presenti: uno per il movimento e un altro per azioni come curarsi o attaccare.

Sì, perché a differenza del tradizionale Monopoly in questa versione Fortnite invece dei soldi ci sono i punti salute e vince l’ultimo giocatore a restare in gara. L’uscita di questa singolare versione di Monopoly è prevista il primo di ottobre in tutto il mondo, e sarà distribuita da Hasbro.

Come riporta inoltre IGN USA, altri prodotti firmati Hasbro – della linea Nerf – potrebbero presto finire nei negozi: i blaster e le pistole di Fortnite dovrebbero infatti sbarcare sugli scaffali dei negozi entro la prossima primavera. Restiamo in attesa di eventuali dettagli che fornirà la stessa Hasbro. In autunno, infine, sarà la volta dei Funko Pop! di Fortnite, che esordiranno con il primo pupazzo “Rex!”. La partnership fra Funko ed Epic Games prevede la distribuzione di molti altri prodotti.