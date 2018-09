Google Pixelbook 2 svelato in un video?

Marco Locatelli,

Ad un solo mese dall’evento organizzato da Google per annunciare e presentare le novità in ambito hardware (probabilmente il 9 ottobre), ancora un folto alone di mistero avvolge quelli che saranno i nuovi device della serie Pixelbook (mentre, al contrario, si è parlato molto riguardo i prossimi smartphone Pixel).

Quello che sappiamo sinora è che il colosso di Mountain View il prossimo mese dovrebbe presentare due dispositivi basati sul sistema operativo Chrome OS, con i nomi in codice Atlas e Nocturne. Dai rumor rimbalzati sino ad oggi in rete sembra che il modello Nocturne sia una specie di tablet ibrido (quindi con tastiera rimovibile).

Nelle scorse ore è stato pubblicato da Chrome Unboxed un video leak che confermerebbe la teoria di cui sopra, e svelerebbe quindi in anteprima quello che potrebbe essere il Pixelbook con il nome in codice Nocturne (o Atlas).

In realtà, dai soli otto secondi di video non è che venga svelato poi chissà quanto, se non la presenza dei tasti rotondi della tastiera, tipici dei Pixelbook (sono gli unici Chromebook ad averli). Ancora non è chiaro quindi se si tratti del modello con nome in codice Atlas o Nocturne.

È di poche ore fa la notizia secondo la quale Google ha inviato alla stampa internazionale gli inviti per un evento che si terrà il prossimo 9 ottobre, a New York. Si tratta probabilmente dell’evento in cui il colosso di Mountain View presenterà i suoi nuovi device, tra cui i tanto vociferati smartphone Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL.

Ricordiamo che i terminali di cui sopra sono la terza generazione di smartphone firmati Google, sbarcati per la prima volta sul mercato nel 2016. Dai rumor sembra che entrambi i device avranno una scocca in vetro, ricarica wireless, due fotocamere anteriori e una posteriore da 12.2 megapixel, chip Snapdragon 845 e 4GB di ram. Il modello “più piccolo” potrebbe avere uno schermo da 5.5 pollici, mentre la versione XL da 6.3 pollici.