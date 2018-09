Ho. Mobile, in arrivo una tariffa da 50GB a 8,99€

Filippo Vendrame,

Ho. Mobile starebbe per lanciare una nuova tariffa pensata per rispondere alla nuova offerta speciale che Iliad ha lanciato nei giorni scorsi. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, l’operatore virtuale di Vodafone, il prossimo 12 di settembre, si appresterebbe a lanciare una nuova tariffa che includerebbe chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB di traffico Internet 4G al costo di 8,99 euro. Si tratterebbe, sostanzialmente, della medesima offerta dell’operatore francese ad un solo euro in più.

La prossima offerta di Ho. Mobile dovrebbe caratterizzarsi sempre per la possibilità di poter utilizzare connettività definita “4G Basic“, cioè limitata a 30 Mbps in download e a 30 Mbps in upload. La nuova tariffa dell’operatore virtuale dovrebbe essere attivabile non solo dai nuovi clienti, anche senza portabilità, ma anche dai già clienti. Il costo di attivazione sarà pari a 9,99 euro. Gli ulteriori dettagli della futura tariffa speciale di Ho. Mobile dovrebbero essere sempre gli stessi che caratterizzano tutte le offerte dell’operatore virtuale. Dunque, massima trasparenza, nessun costo nascosto e soprattutto nessun vincolo.

Questo significa che i clienti potranno attivare la SIM e recedere in ogni momento senza incorrere in penalità. Le SIM potranno essere acquistate online, oppure prenotate online per il ritiro presso i negozi, oppure acquistate direttamente negli oltre 3000 negozi dell’operatore virtuale.

Vista la difficoltà nel poter acquistare online le SIM per via del grande successo che sta riscuotendo Ho. Mobile, il suggerimento è quello di acquistarle direttamente all’interno dei punti vendita.

Si ricorda, infine, che trattandosi di un operatore virtuale di Vodafone, Ho. Mobile si appoggia direttamente alla rete di Vodafone per offrire i suoi servizi voce e dati.

Se l’offerta sarà confermata, il prossimo 12 di settembre Ho. Mobile proverà ancora una volta ad arginare il grande successo che sta ottenendo Iliad in Italia.