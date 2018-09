Instagram, ora c’è una scorciatoia per le emoji

Floriana Giambarresi,

Su Instagram c’è da adesso una scorciatoia per le emoji personalizzate: in altre parole, le emoji più usate da ogni utente appaiono direttamente sopra la tastiera non appena si inizia a commentare un post.

La nuova funzionalità è già attiva come parte di un nuovo aggiornamento dell’app per Android e iOS anche se era già stata sottoposta come test pubblico dal mese di maggio. L’annuncio è stato effettuato da Instagram attraverso un post condiviso sul profilo Twitter ufficiale in cui l’azienda, di proprietà Facebook, in cui scrive: &laquO;quella sensazione quando i tuoi emoji preferiti sono proprio di fronte a te», riportato qui di seguito con GIF esplicativa annessa:

That feeling when your favorite emojis are right in front of you 🙌😍 pic.twitter.com/QPF8eGc5yD — Instagram (@instagram) September 6, 2018

La nuova barra delle emoji non verrà visualizzata in altre aree in cui viene utilizzata la tastiera, come ad esempio quando un utente risponde a una Storia oppure per scrivere un post, ma dato l’enorme numero di persone che commentano i contenuti solo ed esclusivamente con le emoji – oppure utilizzandole per arricchire il testo – questa novità appena implementata dovrebbe aiutare gli utenti a ridurre il tempo necessario per pubblicare un commento.

Anche in Italia la nuova funzionalità delle emoji su scorciatoia è già disponibile, per fruirne è sufficiente aggiornare l’app di Instagram su smartphone con cuore iOS (iPhone) o Android.

Questa è solo l’ultima feature introdotta da uno dei social media più utilizzati al mondo: di recente, infatti, è stata aggiunta la possibilità di reagire alle Storie con le emoji e di vedere quando gli amici sono online, così come avviene ad esempio su Messenger, l’app di messaggistica istantanea su Facebook.