Nokia 5.1 disponibile in Italia

Luca Colantuoni,

HMD Global ha annunciato la disponibilità nel nostro paese del nuovo Nokia 5.1, evoluzione del modello presentato nel 2017. Gli utenti italiani possono ora scegliere il dispositivo più adatto alle proprie esigenze tra quelli più recenti con Android Oreo. Gli altri dispositivi sono Nokia 3.1 e Nokia 2.1.

Lo smartphone è un modello di fascia medio-bassa, ma il produttore finlandese ha mantenuto l’elevata qualità costruttiva degli altri dispositivi presenti nel catalogo. Il Nokia 5.1 ha infatti un telaio unibody in alluminio serie 6000 perfezionato attraverso un rigoroso processo di lavorazione, anodizzazione e lucidatura a 33 stadi per offrire una finitura satinata e una piacevole sensazione al tatto. Il produttore ha curato in ogni minimo dettaglio, come dimostrano gli angoli arrotondati che permettono una presa perfetta del dispositivo.

Il Nokia 5.1 ha uno schermo IPS da 5,5 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel), quindi con rapporto di aspetto 18:9. Le cornici sono piuttosto evidenti, ma l’area di visualizzazione è sufficientemente ampia per fornire un’ottima esperienza d’uso con i contenuti multimediali. La dotazione hardware comprende un processore octa core MediaTek Helio P18, affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 128 GB.

Per la fotocamera posteriore è stato scelto un sensore da 16 megapixel con PDAF e flash LED, mentre quella frontale ha una risoluzione di 8 megapixel. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE Cat. 4 (150/50 Mbps). Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, il lettore di impronte digitali e la porta micro USB. La batteria ha una capacità di 2.970 mAh.

Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con interfaccia stock (Android One), quindi sono previsti almeno due major release (Android 9 Pie e Android 10 Q). Il Nokia 5.1 è disponibile in tre colori: Copper (rame), Tempered Blue (blu) e Black (nero). Il prezzo è 249,00 euro. Chi vuole risparmiare può acquistare il Nokia 3.1 (169,00 euro) o il Nokia 2.1 (129,00 euro).