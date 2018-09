Nokia 6.1 Plus e la scomparsa del notch

Luca Colantuoni,

All’inizio della scorsa settimana, HMD Global ha rilasciato un aggiornamento per il Nokia 6.1 Plus che, oltre alle ultime patch di sicurezza per Android 8.1 Oreo, ha rimosso l’opzione per nascondere il notch. Contrariamente a quanto comunicato da un moderatore del forum ufficiale, la decisione non è dovuta alla violazione delle linee guida prevista dal programma Android One.

Il Nokia 6.1 Plus, versione internazionale del Nokia X6, è stato il primo smartphone di HMD Global (il secondo è il Nokia 5.1 Plus/X5) con un notch nella parte superiore dello schermo. Come per altri dispositivi con lo stesso design anche per il Nokia 6.1 Plus è presente la possibilità di nascondere la “tacca”, attivando una cornice fittizia nelle impostazioni. Tale opzione era stata eliminata con un recente aggiornamento senza un motivo particolare. Un moderatore del forum ufficiale aveva scritto che Google ha richiesto la sua rimozione.

Gli utenti hanno quindi ipotizzato che l’opzione violava le linee guida di Android One, in quanto la versione stock di Android 8.1 Oreo (installata sullo smartphone) non supporta nativamente il notch (il supporto è incluso in Android 9 Pie). Juho Sarvikas, Chief Product Officier di HMD Global, ha smentito questa indiscrezione affermando che l’opzione verrà ripristinata sul Nokia 6.1 Plus.

Just to close the "notch gate", we will enable setting to black out notch on the Nokia 6.1 Plus. Have a great & relaxing weekend everyone! 🏖️ #nokiamobile — Juho Sarvikas (@sarvikas) September 7, 2018

Un portavoce di Google ha confermato che il programma Android One non impedisce ai produttori di aggiungere la funzionalità per nascondere il notch. Non è chiaro però il motivo per cui HMD Global ha rimosso l’opzione nelle impostazioni. Il Nokia 6.1 Plus è uno smartphone di fascia media con schermo da 5,8 pollici (2280×1080 pixel), processore Snapdragon 636, 4 o 6 GB di RAM, 32/64 GB di storage, doppia fotocamera posteriore da 16 e 5 megapixel, fotocamera frontale da 16 megapixel, lettore di impronte digitali, porta USB Type-C, jack audio da 3,5 millimetri e batteria da 3.060 mAh.