Sekiro: Shadows Die Twice si mostra al TGS 2018

Floriana Giambarresi,

In occasione del PlayStation LineUp Tour al Tokyo Game Show 2018 è stato mostrato un nuovo trailer per Sekiro: Shadows Die Twice, che mette in evidenza i combattimenti e alcune meccaniche di gioco come il salto sui muri e il rampino.

L’inizio del trailer mostra il protagonista, il personaggio che sarà controllabile dal giocatore, sdraiato senza vita sul pavimento. Il filmato passa poi rapidamente al gameplay sfoggiando le meccaniche di attraversamento del titolo come appunto il wall jump e il rampino; si vedono anche alcuni combattimenti, differenti da quelli che si è abituati a vedere nei precedenti titoli sviluppati da From Software – come Dark Souls e Bloodborne. Invece di usare la resistenza per schivare attacchi dei nemici, viene introdotta una nuova meccanica nota come postura: si sceglierà una posizione e si proverà così a distruggere la postura dell’avversario per dargli un colpo di grazia.

Di seguito il trailer di Sekiro: Shadown Die Twice mostrato al pubblico durante il TGS 2018. Si notano nel video anche diversi nuovi nemici, uno dei quali sembra particolarmente impegnativo:

La narrazione e i sottotitoli sono purtroppo disponibili solo ed esclusivamente il lingua giapponese ma il video parla da solo: non è noto se Activision, che lo distribuisce, ne rilascerà anche una versione in inglese e in italiano.

Sekiro: Shadows Die Twice sarà distribuito a partire dal 22 marzo 2019 su PC, PS4 e Xbox One.