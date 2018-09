Switch Online, save su cloud non in tutti i giochi

Marco Locatelli,

I salvataggi su cloud faranno parte integrante del servizio Switch Online in arrivo entro la fine del mese sulla console ibrida del colosso di Kyoto, ma non tutti i titoli supporteranno tale funzione.

Ad annunciarlo la stessa Nintendo, la quale ha fatto sapere, nello specifico,che a non supportare il salvataggio su cloud tramite il nuovo servizio Switch Online saranno anche pesi massimi come Splatoon 2 e Pokemon Let’s Go Pikachu and Evee. Il motivo? Nintendo ha fatto sapere che ha preso questa decisione per questioni di “fair play”, ovvero per garantire la massima correttezza di utilizzo.

Dalle colonne di Game Informer, la grande N ha dichiarato che a non supportare il backup dei salvataggi su cloud è anche Dark Souls Remastered, una scelta davvero curiosa considerando che il titolo di From Software supporta questa funzione sulle altre piattaforme.

La spiegazione ufficiale di Nintendo:

“L’utilizzo del salvataggio su cloud in determinati giochi – spiega Nintendo – renderebbe possibile il recupero di oggetti che erano stati scambiati con altri giocatori, e potrebbe anche essere possibile ritornare in una classifica multiplayer online più alta dopo aver perso posizioni”.

Facendo un esempio, i salvataggi su cloud in Splatoon 2 potrebbe influenzare le classifiche online. Ad eccezione dei pochi titoli sopraccitati, la maggior parte dei videogiochi del catalogo Nintendo Switch supporteranno però questa funzionalità.

Ricordiamo che del servizio Switch Online se ne sarebbe dovuto parlare approfonditamente durante il Nintendo Direct settimana scorsa, evento probabilmente rimandato al giorno 13 settembre a causa del terremoto che ha colpito Hokkaido.

Le tariffe. L’abbonamento Nintendo Switch Online ha un costo di 3.99 euro per 1 mese, 7.99 euro 3 mesi e 19.99 euro 12 mesi. Esiste anche il pacchetto familiare ad un costo di 34.99 euro per 12 mesi (se crei il gruppo famiglia, fino a otto account Nintendo possono usare il servizio a pagamento Nintendo Switch Online).