TGS 2018: Sony, i giochi PlayStation annunciati

Il Tokyo Game Show 2018 non ha ancora preso il via ufficialmente ma Sony ha tenuto una conferenza pre-evento, dal nome PlayStation Lineup Tour, diramando una serie di annunci su nuovi giochi in arrivo per l’universo PlayStation.

Uno dei giochi rivelati durante la conferenza PlayStation è Kingdom Hearts VR Experience, di cui non si sa molto se non che apparentemente è una raccolta di momenti della nota serie Kingdom Hearts per la piattaforma PlayStation VR. E ancora, Judge Eyes, il nuovo titolo dello sviluppatore dietro la serie Yazuka che sembra essere un gioco d’azione narrativa incentrato sulla risoluzione di una serie di omicidi, con avvocati che cercheranno di risolvere i casi.

E ancora, Final Fantasy: Crystal Chronicles Remastered. Lo spin-off del Final Fantasy per Gamecube è in arrivo su PS4 e Nintendo Switch nel corso del 2019 (anche se è confermato solo per il Giappone al momento della stesura di questo articolo) e questa volta includerà il gioco online. Annunciato da Sony anche un nuovo gioco creato da Hideo Baba, attualmente senza nome, basato sull’Unreal Engine che sembra essere un fantasy medievale cel-shaded, realizzato in collaborazione con Square Enix.

Un nuovo capitolo della serie Samurai Spirits arriverà il prossimo anno su PS4: ambientato nel 1787, sarà un gioco di combattimento con una nuova arma che si ispira pesantemente a Street Fighter 5, con in aggiunta mosse speciali. In uscita nel 2019 anche un nuovo Everybody’s Golf VR per il visore a realtà virtuale, un nuovo gioco basato sull’anime Gungrave Gore e infine Dogfighter: World War 2, titolo di combattimento su voli arcade che utilizzerà aerei anni ’40 fedelmente riprodotti come da quel periodo storico.