The Boring Company, un controller Xbox per scavare

Filippo Vendrame,

Il controller Xbox sta trovando sempre più applicazioni curiose. Dopo aver trovato posto in alcuni sottomarini americani di ultima generazione per comandare i sofisticati periscopi, il controller delle console di Microsoft è stato utilizzato sottoterra da The Broring Company, per comandare una parte della grande trivella che scava il sottosuolo per realizzare i giganteschi tunnel che permetteranno di agevolare la mobilità delle persone in alcune grandi città americane. La società di Elon Musk, infatti, ha condiviso un video su Twitter in cui mostra come il controller dell’Xbox è utilizzato per muovere una parte della gigantesca trivella che buca il sottosuolo.

La scelta di adottare il controller della console di Microsoft per far funzionare le gigantesche trivelle può sembrare strana ma in realtà appare del tutto logica. The Broring Company sta lavorando su più fronti e sta imparando dal suo lavoro come migliorare l’opera di perforazione del terreno per renderla più semplice, meno costosa e soprattutto più veloce. Parte di questo processo è anche semplificare il sistema di controllo di queste trivelle oggi molto complesso da utilizzare. L’utilizzo del controller Xbox, dunque, potrebbe rendere più semplice la gestione delle grandi perforatrici.

Del resto, il controller è stato adottato sui sottomarini per il medesimo motivo e cioè per semplificare le operazioni di bordo e per renderle meno onerose, abbandonando costosi pannelli di controllo.

The Broring Company ha la necessità di trovare rapidamente una soluzione per rendere più spedito il suo lavoro. La società di Elon Musk, infatti, ha diversi progetti in cantiere ed ha quindi la necessità di portarli a termine rispettando i tempi promessi.