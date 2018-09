Apple Watch Series 4: retro in ceramica ed ECG?

Marco Grigis,

A poche ore dalla presentazione ufficiale dei nuovi Apple Watch Series 4, attesa per domani con l’evento presso Apple Park, emergono importanti indiscrezioni sull’orologio intelligente. Le immagini ufficiali sono già apparse sulla stampa specializzata qualche giorno fa, a seguito di un leak di 9to5Mac, tuttavia ora sono state diffuse alcune delle caratteristiche hardware del dispositivo.

A parlarne è Ming-Chi Kuo, analista solitamente molto affidabile sul conto dell’azienda di Cupertino, pronto a confermare alcune delle caratteristiche di punta del nuovo Apple Watch Series 4. A partire dai materiali scelti per la scocca: il retro degli smartwatch in arrivo, infatti, potrebbe essere completamente in ceramica. Non è la prima volta che Apple sceglie questo materiale per i suoi orologi, tuttavia in questa declinazione sarà abbinato ai classici alluminio e acciaio.

Come già noto dal leak di 9to5Mac, il device vedrà un profilo più sottile nonché uno schermo più grande, quest’ultimo grazie all’impiego di un display OLED maggiormente edge-to-edge. Non è però tutto, poiché secondo Kuo il nuovo Apple Watch Series 4 potrebbe incorporare anche nuovi sensori, tra cui alcuni con funzioni ECG, per l’elettrocardiogramma costante. La corona digitale, nel frattempo, risulterà maggiormente incassata nella scocca, inoltre sarà accompagnata da un nuovo foro laterale, forse una nuova posizione per il microfono integrato nel dispositivo. Dovrebbero rimanere invariate, invece, le feature già introdotte le scorso anno, tra cui il supporto alla connettività LTE per i modelli più costosi.

Al momento, non è dato sapere se per questa tornata di lancio Apple abbia deciso di distribuire il modello LTE anche in Italia, considerato come il precedente Apple Watch Series 3 LTE sia stato reso disponibile solamente in alcuni Paesi. Non resta quindi che attendere l’appuntamento di domani, alle 19 del fuso italiano, per scoprire i nuovi orologi targati mela morsicata e altri prodotti, come iPhone XS e i ridisegnati iPad Pro.