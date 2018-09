FIFA 19, ecco i requisiti PC

Floriana Giambarresi,

Dopo il lancio nei negozi di PES 2019, manca ormai pochissimo al debutto di FIFA 19, nuova iterazione della serie calcistica di EA Sports di cui ne sono appena stati resi noti, in via ufficiale, i requisiti minimi e consigliati per giocarlo su PC.

Le specifiche di sistema sono state condivise da EA Sports sulla pagina ufficiale di Origin dedicata al gioco, e si apprende che i giocatori PC avranno almeno bisogno di un computer con un processore Intel Core i3-2100 o un AMD Phenom II X4 965 con 8GB di RAM e una NVIDIA GTX 460 o una AMD Radeon R7 260. Per giocarlo al meglio, la software house consiglia invece un computer con un Intel i3 6300T o un AMD Athlon X4 870K con 8 GB di RAM e una NVIDIA GeForce GTX 670 o una AMD Radeon R9 270X. Vale anche la pena notare che il gioco richiederà 50 GB di spazio libero sul disco rigido.

Si tratta di requisiti minimi e consigliati piuttosto bassi, il che significa che FIFA 19 dovrebbe girare fluidamente e funzionare senza problemi di performance su una grande varietà di configurazioni PC. Alimentato dal Frostbite Engine, il calcistico supporterà sia le DirectX 11 che le DirectX 12. Di seguito la lista delle specifiche hardware nel dettaglio.

Requisiti minimi

Sistema operativo Windows 7 / 8.1 / 10

CPU CPU a 64 bit : Intel Core i3-2100 @ 3.1GHz o AMD Phenom II X4 965 @ 3.4 GHz

RAM: 8 GB

Spazio su disco rigido richiesto: 50 GB

Schede video con supporto minimo: NVIDIA GTX 460 1 GB o AMD Radeon R7 260

DirectX: 11.0

Requisiti consigliati

Sistema operativo: Windows 10

CPU a 64 bit: Intel i3 6300T o AMD Athlon X4 870K o benchmark

equivalente. Intel i3 4340, Intel i3 4350, AMD FX-4350 e FX-4330 come alternative

RAM: 8 GB

spazio su disco rigido richiesto: 50 GB

Schede video con supporto minimo: NVIDIA GeForce GTX 670 o AMD Radeon R9 270X

DirectX: 12.0.

Si ricorda che FIFA 19 sarà disponibile nei negozi dal 28 settembre non solo su PC ma anche su PS4 e Xbox One.