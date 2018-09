Galaxy Note 9, Samsung regala una Micro SD

Filippo Vendrame,

Samsung prova a spingere sulle vendite del suo nuovo phablet Android Galaxy Note 9 annunciando una nuova ed interessante promozione. Nello specifico, la casa coreana regalerà una Micro SD da 128 GB o da 512 GB a tutti coloro che acquisteranno un nuovo phablet entro il prossimo 4 ottobre 2018. Aderire alla promozione è davvero molto semplice. Rientreranno nella promozione solo i Samsung Galaxy Note 9 da 128 GB o da 512 GB acquistati con garanzia italiana.

L’acquisto andrà fatto nei punti vendita aderenti che esporranno il materiale pubblicitario relativo alla promozione, o presso alcuni eStore come Mediaworld.it, Unieuro on line, Samsung Italia on line store, Amazon Retail e tanti altri. Un completo elenco degli eStore aderenti all’iniziativa è disponibile all’interno della pagina ufficiale della promozione di Samsung. Una volta effettuato l’acquisto, gli utenti non dovranno fare altro che registrare il loro nuovo phablet Android all’interno del mini sito dedicato alla promozione entro e non oltre il prossimo 14 ottobre 2018 fornendo tutte le informazioni che saranno richieste.

Se i dati inseriti saranno giudicati corretti, Samsung invierà la Micro SD in omaggio entro 180 giorni. Da evidenziare che la Micro SD offerta in omaggio disporrà della medesima capacità del phablet acquistato.

Dunque, chi comprerà il Samsung Galaxy Note 9 con 128 GB di memoria riceverà una Micro SD da 128 GB. Chi acquisterà, invece, la declinazione del pahblet da 512 GB, riceverà in omaggio una Micro SD da 512 GB.

Galleria di immagini: Samsung Galaxy Note 9, immagini dello smartphone

Maggiori informazioni sulla promozione della casa coreana sono disponibili direttamente all’interno del sito ufficiale dedicato a questa mini iniziativa promozionale.