Google Go a 10 milioni, è successo per Android Go?

Marco Locatelli,

Anche se i numeri ufficiali relativi alle vendite dei dispositivi equipaggiati con Android Go ancora non sono stati rivelati da Google, arriva una notizia collaterale che potrebbe far ben sperare circa il trend del sistema operativo “light” del robottino verde, a nove mesi dal suo lancio.

È di poco fa la notizia secondo la quale Google Go, applicazione preinstallata sui telefoni Android Go, ha infatti raggiunto quota 10 milioni di download dal Play Store. Una prova che Android Go sta avendo successo? Non proprio.

In primis, i 10 milioni di download includono sia le pre-installazioni che i download (che potrebbero essere stati fatti su sistemi operativi Android differenti da Go), e ciò significa che non non ci sono in circolazione 10 milioni di dispositivi equipaggiati con Android Go. Dunque il dato andrebbe immediatamente ridimensionato.

Inoltre 10 milioni di download raggiunti da Google Go – che potrebbe sembrare un numero enorme – non sono poi così tanti, sopratutto se si tratta di un colosso come Google.

Considerando inoltre che quest’anno, secondo i dati Gartner, sono stati venduti oltre 626 milioni di smartphone Android, i “soli” 10 milioni (qualora fosse questo il dato definitivo – che andrà ovviamente verificato) di Android Go è un numero molto piccolo: si tratta in effetti dell’1,6%. Ma probabilmente la percentuale reale è ancora più bassa.

Ancora non è chiaro quali siano le aspettativa di Google nei confronti di Android Go, e potrebbe anche essere che 10 milioni sia un dato soddisfacente per il colosso di Mountain View. È altresì vero che se rapportato ai risultati di altre aziende nei mercati emergenti – come Xiaomi, che in India sta avendo un grande successo – questi numeri non faranno di certo saltare di gioia i dirigenti di Google.